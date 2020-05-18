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18.05.2020  10:10   

Геннадій Кернес привітав із днем ​​народження Віктора Остапчука

Харківський міський голова Геннадій Кернес 16 травня привітав із днем ​​народження Героя України, Почесного громадянина Харкова і Харківської області Віктора Остапчука.


://city.kharkov.ua

«Ваш життєвий шлях є прикладом сумлінного та високопрофесійного ставлення до своїх громадянських і службових обов'язків, служіння українському народу і країні.

Щиро бажаю Вам міцного здоров'я, родинного благополуччя та невичерпних життєвих сил! Хай здійсняться всі Ваші плани і задуми» - говориться у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетный житель, харьков, кернес, поздравления
 
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