10.05.2020 10:39

10 мая исполняется 90 лет с начала строительства посёлка ХТЗ.

В свое время поселок ХТЗ проектировался как уникальный инновационный проект - в соцгороде «Новый Харьков» одним из основных композиционных приемов стало контрастное сочетание зданий различной этажности: общественные сооружения проектировались высотой в 1-2 этажа, жилые дома — 4 и 7 этажей.



Памятник первому трактору СХТЗ 15-30 выпущенному на ХТЗ

Проект соцгородка «Новый Харьков» на 113 тыс. жителей был выполнен Проектно-конструкторским бюро при НКВД под руководством Павла Федотовича Алёшина. Заказ на работу поступил 27 декабря 1929 г. 28 марта 1930 г. был представлен эскизный проект посёлка ХТЗ, а в апреле того же года работы по проектированию были переданы в Харьковский филиал Государственного института проектирования городов Украины.

Закладка посёлка началась 10 мая 1930 года.

В апреле вся работа по составлению проекта соцгорода была передана в организованный в это время Харьковский филиал Гипрограда УССР.

Сжатые сроки не помешали градостроителям решить целый ряд сложных проблем. Одна из них состояла в выборе места для строительства посёлка и его «взаимоотношениях» со старым Харьковом. Основной посылкой при решении этого вопроса была необходимость обеспечить жильем и учреждениями культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих тракторного завода, который предполагалось возвести на так называемой Лосевской площадке в 7 километрах на юго-восток от столицы. Авторы считали, что искать резервы для нового жилищного строительства на территории самого Харькова не следует, так как «задача реконструкции старого города на принципах новой застройки бесконечно сложнее нового строительства, не стесняемого существующими ценностями, с которыми приходится считаться».

Выбор стоял перед двумя территориями: на Салтовской площадке, прилегавшей к возвышенным восточным окраинам города, и в непосредственной близости от ХТЗ на Лосевской площадке на юге от предприятия. С точки зрения стоимости строительства оба участка были равнозначными, поэтому, во главу угла было поставлено решение транспортной проблемы. В первом варианте, как и в вариантах с использованием территории старого Харькова возникали серьёзные трудности, при которых работающим пришлось бы ежедневно затрачивать на дорогу до двух часов. При принятии второго варианта «связь между новым и старым Харьковом представит собою уже рядовую задачу, будет лишена пикового характера»

Планировочная схема Харькова представляла из себя типичный образец централизованной системы, при которой один сильно развитый центр подчинил себе всю территорию города. Поэтому авторы посёлка считали необходимым проводить реконструкцию Харькова на основе следующих принципиальных положений:

полного развития районирования городских территорий на принципах специализации района;

установления множественности — районов одноименного значения;

создания целой сети местных центров, являющихся, с одной стороны, местами приложения труда, с другой — деловыми и культурно-просветительными центрами, тем самым концентрирующими вокруг себя население и отвлекающими от главного центра население и движение.

Проектируемый посёлок при этом трактовался градостроителями именно как такой крупный местный центр.

Стремление авторов проекта не только предложить место для размещения соцгорода и разработать проект его планировки и определить возможную связь и степень воздействия посёлка на градостроительную структуру Харькова, но и даже предложить некоторые идеи для решения более общей задачи — реконструкции старого города — можно расценить как важную методологическую посылку социалистического проектирования, при которой учитывалась взаимосвязанность всех звеньев систем «город — район — квартал — жилая ячейка»