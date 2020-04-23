23.04.2020 14:56

В Харькове временно закроют кладбища - директор КП «Ритуал»

Доступ к кладбищам в поминальные дни, приходящиеся на первые выходные после Пасхи, а также до конца следующей недели, будет ограничено.



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Об этом сплошь сказал директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев.

"Мы получили сообщение от Ляшко (главного государственного санитарного врача Украины - ред.): С 25 апреля по 4 мая - ограничить. То есть посещение кладбищ запрещено, кроме захоронений", - сказал он.

Он уточнил, что кладбища на эти дни закроют, но отметил, что контролировать ситуацию все равно должны правоохранительные органы.

"Кладбища будут закрыты, но, вы понимаете, как людей можно будет не пустить, я пока этого не понимаю, как это будет выглядеть. Мне кажется, здесь нужно подключать Нацгвардию и полицию, как было на Пасху, когда у каждого кладбища дежурила Нацгвардия и полиция ", - сказал Журавлев.

О необходимости закрытия уже уведомлены руководители кладбищ. Так, заведующий 17-го кладбища в Харькове Василий Быстров сказал Общественном, что к концу дня на ворота повесят объявление о закрытии с 25 апреля.

"Кроме случаев захоронения умерших, их будут осуществлять. Ворота будут закрыты для посетителей. Ворота и входная калитка ... На Пасху также было меньше людей. Харьковчане у нас ответственные люди", - сказал Быстров.

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