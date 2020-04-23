Главная Новости Общество В Харькове временно закроют кладбища - директор КП «Ритуал»
23.04.2020  14:56   

В Харькове временно закроют кладбища - директор КП «Ритуал»

Доступ к кладбищам в поминальные дни, приходящиеся на первые выходные после Пасхи, а также до конца следующей недели, будет ограничено.


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Об этом сплошь сказал директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев.

"Мы получили сообщение от Ляшко (главного государственного санитарного врача Украины - ред.): С 25 апреля по 4 мая - ограничить. То есть посещение кладбищ запрещено, кроме захоронений", - сказал он.

Он уточнил, что кладбища на эти дни закроют, но отметил, что контролировать ситуацию все равно должны правоохранительные органы.

"Кладбища будут закрыты, но, вы понимаете, как людей можно будет не пустить, я пока этого не понимаю, как это будет выглядеть. Мне кажется, здесь нужно подключать Нацгвардию и полицию, как было на Пасху, когда у каждого кладбища дежурила Нацгвардия и полиция ", - сказал Журавлев.

О необходимости закрытия уже уведомлены руководители кладбищ. Так, заведующий 17-го кладбища в Харькове Василий Быстров сказал Общественном, что к концу дня на ворота повесят объявление о закрытии с 25 апреля.

"Кроме случаев захоронения умерших, их будут осуществлять. Ворота будут закрыты для посетителей. Ворота и входная калитка ... На Пасху также было меньше людей. Харьковчане у нас ответственные люди", - сказал Быстров.

что известно

  • 21 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко своим постановлением рекомендовал органам исполнительной власти и местного самоуправления закрыть кладбища в поминальные дни для предотвращения распространения коронавируса. Захоронение разрешены при условии соблюдения противоэпидемических правил, в частности, участия не более 10 человек и обеспечения расстояния между присутствовать не менее 1,5 метра.
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  кладбище, харьков, пасха, ритуал, поминальные дни
 
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