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22.04.2020  09:47   

Почесна харків'янка Зоя Колеснікова відзначає день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 22 квітня, привітав із днем ​​народження Почесну громадянку міста Харкова, директора Дитячої музичної школи №13 ім. М. Т. Коляди Зою Колеснікову.


://city.kharkov.ua

«Усе своє життя Ви присвятили улюбленій справі, яка стала для Вас не тільки професією, а й покликанням. Ви робите вагомий внесок у розвиток кращих традицій академічного мистецтва.

Від щирого серця бажаю невичерпної творчої енергії, нових здобутків, благополуччя і міцного здоров'я Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетный житель, харьков, кернес, поздравления
 
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