Почесна харків'янка Зоя Колеснікова відзначає день народження

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 22 квітня, привітав із днем народження Почесну громадянку міста Харкова, директора Дитячої музичної школи №13 ім. М. Т. Коляди Зою Колеснікову.
«Усе своє життя Ви присвятили улюбленій справі, яка стала для Вас не тільки професією, а й покликанням. Ви робите вагомий внесок у розвиток кращих традицій академічного мистецтва.
Від щирого серця бажаю невичерпної творчої енергії, нових здобутків, благополуччя і міцного здоров'я Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні міського голови.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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