22.04.2020 09:07

Воздухом, сушей и через океан: харьковчане в составе полярной экспедиции добрались до Антрактиды

До выезда команда из 12 человек тренировалась на базе в Мартовом под Харьковом - участники экспедиции, в состав которой вошли трое харьковчан, знакомились между собой и слушали лекции от их предшественников.



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После шести дней пути на корабле команда 21 апреля прибыла на станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез.

“На “Вернадском” их с нетерпением ждали коллеги из 24-й экспедиции, отзимовавшие там больше года, а также сезонный отряд ученых, которые находится в Антарктиде несколько месяцев. Из-за ситуации с коронавирусом и карантином 25-я экспедиции в Антарктиду была, пожалуй, самая длительная и сложная”, — отметил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

По его словам, из-за карантина команда полярников не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вернулась в Киев. Благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию “Академик Вернадский”.

Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в течение следующих нескольких дней будет разгрузка корабля. В Чили на него поместили около шести фур запасов продуктов, приборов и горючего. Однако участники экспедиции, несмотря на плохую погоду, пребывают в праздничном настроении, с которым работать гораздо проще, передает пресс-служба МОН.

Напомним, в составе 25-й украинской антарктической экспедиции из 12 человек — трое харьковчан: гидрометеоролог и океанограф Анна Соина, Андрей Сопин, который будет заниматься геокосмической проблематикой, и дизелист-электрик Юрий Лишенко.