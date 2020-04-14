14.04.2020 12:21

Руслан Гурак: Дистанционное обучение - это вызов для украинского образования во время пандемии

3 апреля 2020 председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак представил образовательную политику Службы при общенациональном карантине на антикризисном национальном онлайн-ЕдКемп 2020 - «Держи пять, образование!»



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В ходе онлайн-общения Руслан Гурак уделил большое внимание вопросу дистанционного обучения, поскольку его организация стала настоящим вызовом для украинского образования.

«Государственная служба качества образования с целью совершенствования организации дистанционного обучения в школах провела опрос участников образовательного процесса. Всего участие в нем приняли более 180 000 респондентов: 100 000 родителей, 40 000 учеников, 37 000 учителей и 3 343 руководителей школ. По результатам анкетирования 50% учащимся 9-11 классов нравится учиться дистанционно. Также большинству школьников все же не хватает «живого» общения с учителями, сверстниками », - сообщил председатель Госслужбы качества образования.

Основной проблемой при пандемии, которая возникает в процессе дистанционного обучения, 60% родителей отметили тяжесть в мотивации ребенка к учебе, 5% ответили, что сложность заключается в отсутствии каких-либо гаджетов.

Глава Службы сообщил, что 79% учителей-респондентов считают, что для повышения качества онлайн-обучения учащихся им нужно усовершенствовать методику организации образовательного процесса с применением технологий дистанционного обучения. В условиях карантина 46% педагогов тратят гораздо больше времени на подготовку к проведению учебных занятий.

«Самым сложным в процессе реализации дистанционного обучения во время пандемии является налаживание связи с учениками, об этом сообщили 72% директоров. При этом 57% впервые столкнулись с использованием технологий онлайн-обучения », - отметил Руслан Гурак.

В конце онлайн-конференции ЕдКемп председатель Государственной службы качества образования ответил на актуальные вопросы участников мероприятия, поблагодарил всех за конструктивный диалог и пожелал всем быть здоровыми.