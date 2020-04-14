Руслан Гурак: Дистанционное обучение - это вызов для украинского образования во время пандемии

3 апреля 2020 председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак представил образовательную политику Службы при общенациональном карантине на антикризисном национальном онлайн-ЕдКемп 2020 - «Держи пять, образование!»
В ходе онлайн-общения Руслан Гурак уделил большое внимание вопросу дистанционного обучения, поскольку его организация стала настоящим вызовом для украинского образования.
«Государственная служба качества образования с целью совершенствования организации дистанционного обучения в школах провела опрос участников образовательного процесса. Всего участие в нем приняли более 180 000 респондентов: 100 000 родителей, 40 000 учеников, 37 000 учителей и 3 343 руководителей школ. По результатам анкетирования 50% учащимся 9-11 классов нравится учиться дистанционно. Также большинству школьников все же не хватает «живого» общения с учителями, сверстниками », - сообщил председатель Госслужбы качества образования.
Основной проблемой при пандемии, которая возникает в процессе дистанционного обучения, 60% родителей отметили тяжесть в мотивации ребенка к учебе, 5% ответили, что сложность заключается в отсутствии каких-либо гаджетов.
Глава Службы сообщил, что 79% учителей-респондентов считают, что для повышения качества онлайн-обучения учащихся им нужно усовершенствовать методику организации образовательного процесса с применением технологий дистанционного обучения. В условиях карантина 46% педагогов тратят гораздо больше времени на подготовку к проведению учебных занятий.
«Самым сложным в процессе реализации дистанционного обучения во время пандемии является налаживание связи с учениками, об этом сообщили 72% директоров. При этом 57% впервые столкнулись с использованием технологий онлайн-обучения », - отметил Руслан Гурак.
В конце онлайн-конференции ЕдКемп председатель Государственной службы качества образования ответил на актуальные вопросы участников мероприятия, поблагодарил всех за конструктивный диалог и пожелал всем быть здоровыми.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
влажность:
давление:
ветер: