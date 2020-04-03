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03.04.2020  17:37   

В Харькове Кернес и Ярославский начали масштабную программу помощи социально уязвимым группам горожан

Мэр Харькова и известный предприниматель раздадут пенсионерам пайки и аптечки на 26 млн. грн.


//ukranews.com
За прошедшую неделю мэр Харькова Геннадий Кернес и владелец DCH Александр Ярославский развезли 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек ветеранам и одиноким пенсионерам. Об этом сообщил Кернес в своем Telegram-канале.
 
"Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказалось на грани выживания. Кроме старшего поколения в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все, кто потерял работу и теперь остался без денег и еды. Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы  Александром Ярославским говорили о том, что  для наиболее социально уязвимых групп будут продуктовые наборы и наборы лекарства. Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысяч аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города. Сегодня мы еще заказали 30000 пайков и 15000 аптечек. Все это передается людям. Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время", - написал Геннадий Кернес.
 
У Ярославского подтвердили, что к отправке харьковчанам, которые находятся в связи с эпидемией в наиболее затруднительном положении, готовятся еще 30 тыс. продуктовых наборов и 15 тыс. аптечек. Все продукты и лекарства закупаются напрямую у производителей, их цены намного ниже рыночных, поскольку не включают торговые наценки. Общая сумма финансирования программы раздачи пайков и аптечек Александром Ярославским и Геннадием Кернесом с учетом новой волны доставок достигнет 26 млн. грн.
 
Напомним, что Александр Ярославский уже выделил $ 2 млн. на закупку 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ для Украины.
 
Тесты вчера были доставлены в Киев, закупить их в условиях общемирового дефицита медизделий для борьбы с коронавирусом помогал его китайский друг миллиардер Джек Ма. Геннадий Кернес за свои личные деньги приобрел наркозно-дыхательный аппарат для больницы скорой помощи, а Харьковский горсовет выделил на противодействие эпидемии 60,5 млн. грн/
Источник:   Українські новини
 Тэги:  кернес, ярославский, харьков, социальная программа
 
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