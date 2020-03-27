27.03.2020 17:46

Карантин: у Харкові дозволено працювати деяким підприємствам і змінена допустима кількість пасажирів для транспорту

Розширено перелік суб'єктів господарювання, які можуть працювати під час карантину.



//city.kharkov.ua

Відповідні зміни були внесені до розпорядження міського голови від 11 березня 2020 року «Щодо організації виконання на території міста Харкова постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

Так, тепер у місті заборонена діяльність суб'єктів господарювання, які передбачають прийом відвідувачів, у тому числі підприємств громадського харчування (ресторани, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торгового і побутового обслуговування населення, крім:

- торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом, засобами зв'язку - за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної або ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв'язку - за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання санітарних і протиепідемічних заходів;

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування з адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.

Також зміни торкнулися кількості пасажирів, які можуть переміщатися у міському транспорті. Якщо раніше ця норма складала не більше 10 осіб в одній одиниці транспорту, то тепер у трамваях, тролейбусах і автобусах можна перевозити таку кількість пасажирів, яка не перевищує половину кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу. При цьому пасажири повинні бути в захисних масках.