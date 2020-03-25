Главная Новости Общество Магазины и банки обязали отметить места для посетителей
25.03.2020  17:32   

Магазины и банки обязали отметить места для посетителей

На время карантина Кабмин ввел единое правило для всех точек розничной торговли.


// Укринформ

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Харьковской области, субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности необходимо безотлагательно принять меры по введению режима работы из расчета:

- один посетитель на 10 кв. метров площади торгового (операционного) зала при условии соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра с установкой специальных отметок.

Данное правило введено в соответствии с требованиями Протокола заседания Кабинета министров Украины от 23 марта 2020 N 10.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, дистанция, правила торговли, покупатели, магазин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.03 Культура и Туризм Схід Opera приглашает харьковчан в Театр на диване 25.03 Медицина Харківські бізнесмени передали лікарням нові апарати діагностики (ФОТО) 25.03 Медицина У Харкові немає хворих із підозрою на коронавірус
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 