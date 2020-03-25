25.03.2020 17:32

Магазины и банки обязали отметить места для посетителей

На время карантина Кабмин ввел единое правило для всех точек розничной торговли.



// Укринформ

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Харьковской области, субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности необходимо безотлагательно принять меры по введению режима работы из расчета:



- один посетитель на 10 кв. метров площади торгового (операционного) зала при условии соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра с установкой специальных отметок.



Данное правило введено в соответствии с требованиями Протокола заседания Кабинета министров Украины от 23 марта 2020 N 10.