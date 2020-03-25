Магазины и банки обязали отметить места для посетителей

На время карантина Кабмин ввел единое правило для всех точек розничной торговли.
Как сообщили в Госпродпотребслужбе Харьковской области, субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности необходимо безотлагательно принять меры по введению режима работы из расчета:
- один посетитель на 10 кв. метров площади торгового (операционного) зала при условии соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 метра с установкой специальных отметок.
Данное правило введено в соответствии с требованиями Протокола заседания Кабинета министров Украины от 23 марта 2020 N 10.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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