Отсидевших срок заключенных сотрудники колоний развозят по домам

В Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний принимаются меры по доставке освобожденных лиц к выбранному месту проживания.
Таким спобом пенитенциарии выполняют требования по ограничению пассажирских перевозок, введенные в связи с карантином.
Так, в период с 18 по 24 марта из государственных учреждений Харьковской области было освобождено 34 осужденных. Каждому администрация оказала помощь в прибытии к избранному месту жительства.
Для этого руководство связалось с родственниками осужденных, к этой работе были привлечены представители общественных и религиозных организаций.
Также освобожденные доставлялись к избранному месту жительства на служебном автотранспорте учреждений.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажность:
давление:
ветер: