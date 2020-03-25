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25.03.2020  10:15   

Отсидевших срок заключенных сотрудники колоний развозят по домам

В Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний принимаются меры по доставке освобожденных лиц к выбранному месту проживания.


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Таким спобом пенитенциарии выполняют требования по ограничению пассажирских перевозок, введенные в связи с карантином.

Так, в период с 18 по 24 марта из государственных учреждений Харьковской области было освобождено 34  осужденных. Каждому администрация оказала помощь в прибытии к избранному месту жительства.

Для этого руководство связалось с родственниками осужденных, к этой работе были привлечены представители общественных и религиозных организаций.

Также освобожденные доставлялись к избранному месту жительства на служебном автотранспорте учреждений.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  тюрьма, карантин, харьков, пенитенциации
 
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