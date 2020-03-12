12.03.2020 11:21

В харьковских храмах призвали верующих молиться о предотвращении эпидемии и исцелении больных (ФОТО)

Правящий Архипастырь 11 марта благословил молитву о предотвращении вирусной эпидемии, подписав соответствующее постановление.



://eparchia.kharkov.ua/

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил во время Великого поста возносить молитвы о предотвращении эпидемии вируса «COVID-19» и об исцелении больных по церковному образу от «пагубного поветриями и смертоносной заразы».

В тот же день митрополит совершил Литургию Преждеосвященных Даров по чину святителя Григория Двоеслова в Свято-Пантелеимоновском храме города Харькова, с учетом подписанного призыва.

Напоминаем: Пантелеи́мон, до крещения Пантолеон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный. Хотя есть основания полагать, что мученик по имени Пантелеимон существовал, католики не признают достоверность некоторых историй из его жизни.