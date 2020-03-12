В харьковских храмах призвали верующих молиться о предотвращении эпидемии и исцелении больных (ФОТО)

Правящий Архипастырь 11 марта благословил молитву о предотвращении вирусной эпидемии, подписав соответствующее постановление.
Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил во время Великого поста возносить молитвы о предотвращении эпидемии вируса «COVID-19» и об исцелении больных по церковному образу от «пагубного поветриями и смертоносной заразы».
В тот же день митрополит совершил Литургию Преждеосвященных Даров по чину святителя Григория Двоеслова в Свято-Пантелеимоновском храме города Харькова, с учетом подписанного призыва.
Напоминаем: Пантелеи́мон, до крещения Пантолеон — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный. Хотя есть основания полагать, что мученик по имени Пантелеимон существовал, католики не признают достоверность некоторых историй из его жизни.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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