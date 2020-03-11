11.03.2020 08:23

Еще один погодный рекорд: столбик термометра поднялся выше 20 градусов

Шестой день этого марта – 10 число – стал самым жарким за историю метеорологических наблюдений.



// pravda.com

Как сообщает портал «Погода и климат», 10 марта столбик термометра поднялся до отметки в +20,3°С.



Отклонение от нормы составило +14,0°С, отмечают синоптики.



Напомним, в марте 2020 года уже зафиксированы три температурных рекорда. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до +9,7°С. 4 марта – до +16,7°С. И 5 марта – +20,5°С. На праздники, 8 марта, зафиксировано +17,1°С, а 9 марта – +18,6°С.