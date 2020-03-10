10.03.2020 10:01

Погода отметила 8 Марта двумя температурными рекордами

Уже пять дней марта стали самыми жаркими за историю метеорологических наблюдений.



// РЕДПОСТ

Как сообщает портал «Погода и климат», 8 марта столбик термометра поднялся до отметки в +17,1°С.



Отклонение от нормы составило +12,2°С, отмечают синоптики.



9 марта тоже стал рекордным в плане температурных максимумов.



Столбик термометра поднялся до +18,6°С, отклонение от нормы составило +13,6°С.



Напомним, в марте 2020 года уже зафиксированы три температурных рекорда. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до +9,7°С. 4 марта – до +16,7°С. И 5 марта – +20,5°С.