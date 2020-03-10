Главная Новости Общество Погода отметила 8 Марта двумя температурными рекордами
10.03.2020  10:01   

Погода отметила 8 Марта двумя температурными рекордами

Уже пять дней марта стали самыми жаркими за историю метеорологических наблюдений.


// РЕДПОСТ

Как сообщает портал «Погода и климат», 8 марта столбик термометра поднялся до отметки в +17,1°С.

Отклонение от нормы составило +12,2°С, отмечают синоптики.

9 марта тоже стал рекордным в плане температурных максимумов.

Столбик термометра поднялся до +18,6°С, отклонение от нормы составило +13,6°С.

Напомним, в марте 2020 года уже зафиксированы три температурных рекорда. 1 марта воздух в Харькове прогрелся до +9,7°С. 4 марта – до +16,7°С. И 5 марта –  +20,5°С.

Тэги:  рекорд, температура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Общество Плюс 20 с хвостиком – март установил новый температурный рекорд 03.02 Общество От рекордов высокой температуры к зиме с метелями: синоптики рассказали о погоде в Харькове (ВИДЕО) 31.01 Спорт Харьковчане остановились в шаге от вершины командного пьедестала, но с рекордом Украины
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 