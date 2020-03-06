Плюс 20 с хвостиком – март установил новый температурный рекорд

4 и 5 марта стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в Харькове.
Март 2002 года стал теснить из таблицы температурных рекордов март 1995 года.
Как сообщает портал «Погода и климат», 5 марта столбик термометра поднялся до отметки в +20,5°С, потеснив рекорд 1995 года в 16,0°С.
Отклонение от нормы составило +13,5°С, отмечают синоптики.
Предыдущий день – 4 марта – тоже был рекордным в плане температурных максимумов.
Так, позавчера столбик термометра поднялся до +16,7°С, вытеснив из таблицы рекордов 1995 год с его +16,2°С.
Рекордным было 1 марта – воздух в Харькове прогрелся до +9,7°С (предыдущий рекорд составлял +9°С градусов в 2016 году).
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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