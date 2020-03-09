Оригинальное поздравление с 8 Марта от автолюбителей (ФОТО)

8 марта автолюбители грандиозно поздравили женщин с праздником.
На парковке рынка Барабашово они выстроили свои автомобили так, что в результате получилась цифра 8.
На создание огромной восьмерки, потребовалось 15 автомобилей.
Фото «автоткрытки» разлетелось по харьковским пабликам.
Сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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