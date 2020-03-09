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09.03.2020  15:20   

Оригинальное поздравление с 8 Марта от автолюбителей (ФОТО)

8 марта автолюбители грандиозно поздравили женщин с праздником.


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На парковке рынка Барабашово они выстроили свои автомобили так, что в результате получилась цифра 8.

На создание огромной восьмерки, потребовалось 15 автомобилей.

Фото «автоткрытки» разлетелось по харьковским пабликам.

Тэги:  8 марта, харьков, авто
 
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