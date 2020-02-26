26.02.2020 10:30

Затверджено звіт про діяльність виконавчих органів у 2019 році

Харківський міський голова Геннадій Кернес на 33-й сесії Харківської міської ради VII скликання представив звіт про діяльність виконавчих органів у 2019 році.



://city.kharkov.ua

Згідно зі звітом, у 2019 році бюджет міста зберіг соціальну спрямованість. Зокрема, більше половини бюджетних коштів було витрачено на виконання програм соціально-культурної сфери, в тому числі на соціальний захист і соціальне забезпечення було спрямовано 2305,9 млн грн, на охорону здоров'я - 1612 млн грн, на фінансування житлово-комунального господарства - 4950,9 млн грн, на утримання і розвиток транспортної інфраструктури міста - 1080,3 млн грн.



Як зазначається у звіті, процес децентралізації залишив невирішеними питання фінансового забезпечення переданих на місцевий рівень повноважень у сфері охорони здоров'я, освіти, соціального захисту. В цілому на виконання державних повноважень, переданих на місцевий рівень без відповідних джерел їх фінансування, в 2019 році з бюджету міста Харкова було спрямовано 3,1 млрд грн, або 18,7% загального обсягу видатків бюджету.



Незважаючи на це, в 2019 році в місті збережена соціальна стабільність і забезпечені: своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери (5734,2 млн грн), безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті осіб пільгової категорії (443,8 млн грн), безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту, забезпечення молоком дітей 1-х класів (105,7 млн ​​грн) і відшкодування 40% вартості харчування дітей в дошкільних установах (154,6 млн грн), а також своєчасне фінансування соціальних виплат (2229 млн грн).



На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, витрачено 70,5 млн грн, з них на пільгове кредитування - 64,2 млн грн, придбання доступного житла - 6,3 млн грн. Всього в 2019 році в рамках міських житлових програм профінансовано будівництво 126 квартир, в тому числі для учасників операції Об'єднаних сил (37 квартир), працівників бюджетних установ (17 квартир), молодіжного кредитування (38 квартир) та ін.



Економія бюджетних коштів при проведенні закупівель через систему «ProZorro» склала близько 378,8 млн грн.



Вперше за останні роки в 2019 році в Харкові була відкрита нова тролейбусна лінія від розворотного кола «Героїв Праці» до розворотного кола «Північна Салтівка».



Крім того, торік було завершено будівництво перегінних тунелів сполучної гілки метрополітену на Олексіївці і відновлена ​​проїжджа частина по пр. Людвіга Свободи і вул. Лозовеньківській. Всього в 2019 році в місті виконано ремонт понад 400 тис. кв. м магістралей.



Також в 2019 році був виконаний капітальний ремонт покрівель у 224 житлових будинках, поточний ремонт покрівель - в 682 будинках, ще в близько 200 будинках проведено ремонт під'їздів, відновлено фасади 80 житлових будинків.



Крім цього, минулоріч була збільшена мережа дошкільних установ - у Слобідському районі відкрито новий дитячий садок №352, а в 12 функціонуючих дошкільних установах відкрито 14 груп, які додатково забезпечили місцями 500 дітей дошкільного віку.



З повним текстом звіту міського голови про діяльність виконавчих органів Харківської міськради в 2019 році можна ознайомитися тут.