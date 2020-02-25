25.02.2020 15:20

Геннадій Кернес і посол Японії обговорили нові напрямки співпраці

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 25 лютого, зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураї.



://city.kharkov.ua

Також у зустрічі взяли участь директор офісу ЮНОПС в Україні (Управління ООН з обслуговування проектів) Ірина Саакян Веттер та інші представники Офісу ЮНОПС і Посольства Японії в Україні.



Такаші Кураї повідомив, що вперше відвідує Харків. Сьогодні він візьме участь у передачі діагностичної рентгенівської установки та фібробронхоскопу Харківському військовому госпіталю від Японії. Геннадій Кернес подякував представникам дипломатичній місії та управління ООН за участь у житті міста і турботу про здоров'я військових.

Як повідомив Такаші Кураї, з моменту набуття Україною незалежності Японія передала країні понад 3,1 млрд дол. США фінансової допомоги, і більше половини цих коштів було надано після Революції Гідності. «В основному підтримка була спрямована ​​людям, які постраждали від бойових дій на Сході країни. Близько 10% загального обсягу підтримки направлено військовим госпіталям», - повідомив Такаші Кураї.



За його словами, також японська сторона планує надати Україні технічну підтримку, і низку проєктів планується реалізувати в Харкові. Зокрема, одна з ініціатив стосується впровадження сиситеми управління відходами.



«Працюємо над тим, щоб експерт, який в подальшому працюватиме в Харкові і проводитиме аналіз, поїхав до Японії на навчання. Крім того, планується візит японських експертів в Україну. Вони проведуть тренінги, семінари, щоб обмінятися професійним досвідом. Будемо налагоджувати співпрацю між Україною і Японією в цьому питанні», - пояснив після зустрічі Такаші Кураї.



Геннадій Кернес повідомив послу, що місто будує багатофункціональний комплекс з переробки твердих побутових відходів з виробництвом електроенергії, і запропонував японській стороні взяти участь у впровадженні системи роздільного збору сміття. Крім того, міський голова зазначив, що Японія може взяти участь у створенні Міського ситуаційного центру - аналога американської служби «911», де крім екстрених служб допомоги працюватимуть комунальні.



«Ми з вами можемо реалізувати проект державного значення. Він стане прикладом для всіх міст України і не тільки», - підкреслив міський голова.



Посол Японії зазначив, що передасть інформацію про ситуаційний центр представникам японських ділових кіл, які могли б приєднатися до проєкту, і буде сприяти розвитку діалогу.



Геннадій Кернес подякував японській стороні за співпрацю. Він зазначив, що в Харкові завжди прислухаються до кращих світових практик. «У нас є проєкти, які дуже важливі, вимагають інвестицій і досвіду світової спільноти. Будемо працювати і домагатися результатів», - підсумував міський голова.



Зазначимо, що Такаші Кураї - Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні з 2018 року. Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS) - оперативний підрозділ Організації Об'єднаних Націй, який займається здійсненням проєктів для системи ООН, міжнародних фінансових установ, урядів та інших партнерів у всьому світі.