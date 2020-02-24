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24.02.2020  10:03   

Почесний харків’янин Анатолій Туренко відзначає ювілей

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 лютого, привітав з ювілеєм Почесного громадянина Харкова, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Анатолія Туренка.


// city.kharkov.ua

«За Вашими плечима - багатолітній досвід і визнання. Професіоналізм, безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість дали Вам змогу досягти значних успіхів у професійній та науковій діяльності, здобути шану і повагу серед колег і студентства.

Бажаю Вам міцного здоров'я, тепла і любові рідних, підтримки друзів.

Нехай Вам таланить на однодумців, колег, доброзичливих і щирих людей, а накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень!» - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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