Почесний харків’янин Анатолій Туренко відзначає ювілей

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 лютого, привітав з ювілеєм Почесного громадянина Харкова, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Анатолія Туренка.
«За Вашими плечима - багатолітній досвід і визнання. Професіоналізм, безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість дали Вам змогу досягти значних успіхів у професійній та науковій діяльності, здобути шану і повагу серед колег і студентства.
Бажаю Вам міцного здоров'я, тепла і любові рідних, підтримки друзів.
Нехай Вам таланить на однодумців, колег, доброзичливих і щирих людей, а накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень!» - говориться у привітанні міського голови.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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