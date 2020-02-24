Геннадій Кернес привітав з днем народження почесного харків’янина Павла Каркача

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 лютого, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого юриста України Павла Каркача.
«Шанована людина і професіонал своєї справи, сьогодні Ви робите вагомий внесок у розвиток Української юридичної школи, берете участь у підготовці висококласних фахівців.
Нехай кожен день додає Вам життєвих сил та наснаги для реалізації усіх планів і задумів, а добре здоров'я сприятиме подальшій успішній праці!» - говориться у привітанні.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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