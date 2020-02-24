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24.02.2020  09:51   

Геннадій Кернес привітав з днем народження почесного харків’янина Павла Каркача

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 24 лютого, привітав з днем ​​народження Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого юриста України Павла Каркача.


// city.kharkov.ua

«Шанована людина і професіонал своєї справи, сьогодні Ви робите вагомий внесок у розвиток Української юридичної школи, берете участь у підготовці висококласних фахівців.

Нехай кожен день додає Вам життєвих сил та наснаги для реалізації усіх планів і задумів, а добре здоров'я сприятиме подальшій успішній праці!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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