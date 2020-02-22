22.02.2020 17:48

Прошел митинг памяти у Дворца спорта: годовщина терракта

Прошло пять лет с момента взрыва.



//t.me

Сегодня, 22 февраля 2020 года у Дворца спорта состоялось памятное мероприятие.

5 лет назад здесь, от взрыва погибли четверо харьковчан, принимавших участие в мирной ходе.

Среди погибших - подросток, Даниил Дидык.