Прошел митинг памяти у Дворца спорта: годовщина терракта

Прошло пять лет с момента взрыва.
Сегодня, 22 февраля 2020 года у Дворца спорта состоялось памятное мероприятие.
5 лет назад здесь, от взрыва погибли четверо харьковчан, принимавших участие в мирной ходе.
Среди погибших - подросток, Даниил Дидык.
Старайтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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