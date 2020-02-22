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22.02.2020  17:48   

Прошел митинг памяти у Дворца спорта: годовщина терракта

Прошло пять лет с момента взрыва.


//t.me

Сегодня, 22 февраля 2020 года у Дворца спорта состоялось памятное мероприятие. 

5 лет назад здесь, от взрыва погибли четверо харьковчан, принимавших участие в мирной ходе. 

Среди погибших -  подросток, Даниил Дидык. 

Тэги:  теракт, дворец спорта, харьков, пятая годовщина
 
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