18.02.2020 16:56

Сотрудник колонии посетил сервис-центр, где ему объяснили как заключенным оформить пенсию или подтвердить трудовой стаж «за решеткой»

17 февраля 2020 сотрудник государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17)» посетил Балаклейский отдел обслуживания граждан (сервисный центр) управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.



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Во время встречи обсуждались вопросы по оформлению пенсий осужденным, в случае приобретения ими права на это, и порядок выплаты социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.

Так, с начала года 2 осужденным оформлено пенсию по инвалидности, кроме того еще 21 осужденный получает социальную помощь по инвалидности.

Как подтвердить трудовой стаж в период тюремного заключения?

Осужденному нужно подать заявление на имя руководства колонии с просьбой подтвердить доход и производимые пенсионные отчисления.

Далее тюремные сотрудники обязаны подготовить документы о выплатах и направить их в Пенсионный фонд по месту регистрации заявителя. Отделение ПФ изучив полученные документы начисляет пенсию и сообщает об этом администрации колонии.

Выплата пенсии происходит согласно судебного решения в случае, если осужденный, например, компенсирует материальный ущерб потерпевшему.

Вычтенные из пенсии заключенного денежные средства отправляются на счет получателя (потерпевшего), а оставшиеся на лицевой счет осужденного.