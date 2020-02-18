Сотрудник колонии посетил сервис-центр, где ему объяснили как заключенным оформить пенсию или подтвердить трудовой стаж «за решеткой»

17 февраля 2020 сотрудник государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17)» посетил Балаклейский отдел обслуживания граждан (сервисный центр) управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.
Во время встречи обсуждались вопросы по оформлению пенсий осужденным, в случае приобретения ими права на это, и порядок выплаты социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию.
Так, с начала года 2 осужденным оформлено пенсию по инвалидности, кроме того еще 21 осужденный получает социальную помощь по инвалидности.
Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение подобных встреч за «круглым столом» позволяет своевременно решить актуальные проблемные вопросы, возникающие при оформлении пенсий и социальной помощи.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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