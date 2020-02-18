Главная Новости Общество Сотрудник колонии посетил сервис-центр, где ему объяснили как заключенным оформить пенсию или подтвердить трудовой стаж «за решеткой»
18.02.2020  16:56   

Сотрудник колонии посетил сервис-центр, где ему объяснили как заключенным оформить пенсию или подтвердить трудовой стаж «за решеткой»

17 февраля 2020 сотрудник государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17)» посетил Балаклейский отдел обслуживания граждан (сервисный центр) управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.


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Во время встречи обсуждались вопросы по оформлению пенсий осужденным, в случае приобретения ими права на это, и порядок выплаты социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию. 

Так, с начала года 2 осужденным оформлено пенсию по инвалидности, кроме того еще 21 осужденный получает социальную помощь по инвалидности.

Как подтвердить трудовой стаж в период тюремного заключения?

  • Осужденному нужно подать заявление на имя руководства колонии с просьбой подтвердить доход и производимые пенсионные отчисления.
  • Далее тюремные сотрудники обязаны подготовить документы о выплатах и направить их в Пенсионный фонд по месту регистрации заявителя. Отделение ПФ изучив полученные документы начисляет пенсию и сообщает об этом администрации колонии.
  • Выплата пенсии происходит согласно судебного решения в случае, если осужденный, например, компенсирует материальный ущерб потерпевшему.
  • Вычтенные из пенсии заключенного денежные средства отправляются на счет получателя (потерпевшего), а оставшиеся на лицевой счет осужденного.

Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение подобных встреч за «круглым столом» позволяет своевременно решить актуальные проблемные вопросы, возникающие при оформлении пенсий и социальной помощи.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, стаж, харьков, пенсия, инвалидность
 
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