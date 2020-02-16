16.02.2020 15:56

Сьогодні день народження почесного харків’янина Миколи Соловйова

Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого журналіста України Миколу Соловйова.



// city.kharkov.ua

«Ви - професіонал і віддана своїй справі людина, Ваш яскравий успішний життєвий шлях і високі досягнення в журналістиці отримали глибоку повагу.



Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, бадьорості, наснаги та невичерпної життєвої енергії. Миру і добра Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.