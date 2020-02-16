Сьогодні день народження почесного харків’янина Миколи Соловйова

Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого журналіста України Миколу Соловйова.
«Ви - професіонал і віддана своїй справі людина, Ваш яскравий успішний життєвий шлях і високі досягнення в журналістиці отримали глибоку повагу.
Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, бадьорості, наснаги та невичерпної життєвої енергії. Миру і добра Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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