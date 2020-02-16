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16.02.2020  15:56   

Сьогодні день народження почесного харків’янина Миколи Соловйова

Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого журналіста України Миколу Соловйова.


// city.kharkov.ua

«Ви - професіонал і віддана своїй справі людина, Ваш яскравий успішний життєвий шлях і високі досягнення в журналістиці отримали глибоку повагу.
 

Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, бадьорості, наснаги та невичерпної життєвої енергії. Миру і добра Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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