Почесний харків'янин Ігор Малицький святкує 95-річчя

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 12 лютого, привітав з 95-річчям Ігоря Малицького - Почесного громадянина міста Харкова, вченого, голову Харківської обласної ради борців антифашистського опору, колишніх в'язнів концтаборів.
«Ви – справжній герой, приклад надзвичайної сили духу, мужності та незламності, який своїми відважними вчинками завжди надихав інших.
Ваше життя – це історія сильної людини, для якої немає нічого неможливого. Бажаю Вам міцного здоров’я, натхнення та наснаги у Ваших добрих справах. Миру та злагоди Вам та Вашим близьким!» - сказано у привітанні міського голови.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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