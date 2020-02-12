12.02.2020 09:49

Почесний харків'янин Ігор Малицький святкує 95-річчя

Міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 12 лютого, привітав з 95-річчям Ігоря Малицького - Почесного громадянина міста Харкова, вченого, голову Харківської обласної ради борців антифашистського опору, колишніх в'язнів концтаборів.



// city.kharkov.ua

«Ви – справжній герой, приклад надзвичайної сили духу, мужності та незламності, який своїми відважними вчинками завжди надихав інших.

Ваше життя – це історія сильної людини, для якої немає нічого неможливого. Бажаю Вам міцного здоров’я, натхнення та наснаги у Ваших добрих справах. Миру та злагоди Вам та Вашим близьким!» - сказано у привітанні міського голови.