09.02.2020 11:01

Геннадій Кернес висловлює співчуття рідним і близьким Антоніни Колтунової

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним і близьким голови Харківського апеляційного суду Антоніни Колтунової, яка померла 8 лютого на 65-му році життя.



://city.kharkov.ua

«Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою, що спіткала вас. Антоніна Іванівна пройшла свій професійний шлях від судді Червонозаводського районного суду міста Харкова до однієї з вищих судових посад нашого регіону.



Ми запам'ятаємо її як розумного, ініціативного і компетентного керівника, який присвятив своє життя служінню суспільству і правосуддю. Світла пам'ять про Антоніну Іванівну назавжди залишиться у наших серцях», - говориться у співчутті.