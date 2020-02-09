Геннадій Кернес висловлює співчуття рідним і близьким Антоніни Колтунової

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним і близьким голови Харківського апеляційного суду Антоніни Колтунової, яка померла 8 лютого на 65-му році життя.
«Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою, що спіткала вас. Антоніна Іванівна пройшла свій професійний шлях від судді Червонозаводського районного суду міста Харкова до однієї з вищих судових посад нашого регіону.
Ми запам'ятаємо її як розумного, ініціативного і компетентного керівника, який присвятив своє життя служінню суспільству і правосуддю. Світла пам'ять про Антоніну Іванівну назавжди залишиться у наших серцях», - говориться у співчутті.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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