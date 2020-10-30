30.10.2020 08:40

Беларусь закрыла границы для украинцев (Госпогранслужба)

Республика Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.



//dpsu.gov.ua

Согласно сообщениям, которые поступили в органы охраны государственной границы Украины от соответствующих органов Республики Беларусь, белорусская сторона с 18:00 29 октября ограничила пропуск через границу.



Указанные ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Согласно информации, эти ограничения не распространяются на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, и членов поездных бригад.