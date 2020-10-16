16.10.2020 16:02

Геннадий Кернес с большим отрывом побеждает на местных выборах в Харькове – исследование

Действующий городской голова Харькова и его политсила «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» уверенно побеждают на выборах городского головы, а также городского и областного советов.



// city.kharkov.ua

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Институтом социально-политического проектирования «Диалог».



Как написал в блоге на Цензор.Нет директор института Андрей Миселюк, «Кернес в Харькове готовит римейк электорального цунами образца Зе-2019».



«В Харькове предсказуемо на выборах побеждает Геннадий Кернес со своим именным блоком. Что удивляет – так это цифры его поддержки и отрыв от конкурентов, - отмечает Миселюк. - Если брать чисто арифметически, без привязки к персоналиям, то ситуация идентична прошлогоднему электоральному цунами Зеленского и его «Слуги народа».

Как показал соцопрос, за Кернеса на выборах мэра проголосуют 68,8% избирателей. На втором месте рейтинга оказался представитель ОПЗЖ Александр Фельдман с 6,3% поддержки, на третьем – губернатор Харьковской области Алексей Кучер, выдвинутый партией «Слуга народа» с 4,6% голосов опрошенных.



«Я почему говорю о внешней схожести двух разных феноменов поддержки – Зеленского-2019 и Кернеса-2020? В том числе потому, что первого на прошлогодних президентских выборах поддержали 73%, а за Кернеса сейчас готовы проголосовать 69% избирателей. Согласитесь, показатели очень близкие», - комментирует Миселюк.

На выборах в Харьковский городской совет также с большим отрывом побеждает партия действующего мэра «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» с 48,5% поддержки. За ним следуют ОПЗЖ с рейтингом 13,7% и «Слуга народа» с 6,9%.



Как отмечает Миселюк, с мая этого года Блок Кернеса на 12% нарастил электоральную поддержку, в то время как рейтинги ближайших конкурентов — ОПЗЖ и «Слуги народа» - демонстрируют тенденцию к снижению.



«Этот феномен социологам хорошо знаком – называется кристаллизацией электората незадолго до голосования вокруг лидера(ов) гонки», - комментирует директор Института.

Блок Кернеса также лидирует на выборах в Харьковский областной совет. Согласно опросу, 46,1% избирателей отдадут голоса за политсилу действующего мэра, 13,3% - за ОПЗЖ, 9,2% - за Блок экс-губернатора Харьковщины Юлии Светличной «Разом!». Проходной барьер также преодолевает «Слуга народа» с 6,9% голосов избирателей.

«Таким образом, приходится признать, что у Кернеса есть практически стопроцентные шансы в очередной раз занять пост мэра Харькова – при третьем уже по счёту президенте. И очень высокие шансы дать прикладной пример для изучения исследователям явления монобольшинства в украинской политике - в Харьковском городском совете как минимум. А, возможно, и в Харьковском областном», - отмечает Миселюк.

Исследование проводилось в Харькове 5-11 октября методом face-to-face. Опрошено 1 600 респондентов, погрешность не превышает 2,6%.