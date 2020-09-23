23.09.2020 09:14

Геннадия Кернеса выдвинули кандидатом на должность мэра Харькова (СМИ)

«Блок Кернеса - Успешный Харьков» утвердил кандидата на должность Харьковского городского головы на местных выборах 2020 года.



//t.me/kernes59

Партийная конференция ПП "Блок Кернеса - Успешный Харьков" прошла сегодня, 23 сентября, в офисе партии на Скрыпника, 4.



Делегаты единогласно поддержали выдвижение на пост городского головы кандидатуру действующего мэра Геннадия Кернеса, сообщает KharkivToday.



«Блок Кернеса объединил неравнодушных, ответственных людей. Есть ли мэр, подобный Кернесу в других городах? Сильный, умный, харизматичный? Отвечу сразу - нет такого мэра. Для Харькова Кернес - это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Геннадий Адольфович Кернес уже сам - бренд города», - заявил первый вице-мэр Игорь Терехов.



Терехов сказал, что у партии есть план действий на следующие пять лет и пообещал в команде Кернеса много новых молодых людей.



«2020 стал годом вызовов и испытаний. Как выжить в эпоху кризиса, когда политики выигрывают у экономистов? Нам, харьковчанам, поможет выжить в этих сложнейших условиях региональный патриотизм. Мы обязаны продолжить все начатые нами проекты, мы не бросаем своих избирателей после выборов, а предлагаем план действий. Много молодых людей идут к нам, в Блок Успешный Харьков. Геннадий Кернес - градоначальник, который привык ставить самые амбициозные цели. Наш лозунг: любить Харьков - работать для людей», - сказал первый вице-мэр.



Сегодня участники партийного съезда утвердят списки кандидатов в депутаты Харьковского городского совета и Харьковского областного совета. Их обещают показать только после регистрации в теризбиркомах.