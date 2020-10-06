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06.10.2020  09:08   

Марс максимально приблизится к Земле: когда будем наблюдать уникальное зрелище (Science Alert)

Увидеть Марс невооруженным глазом можно будет в темное время суток.


sciencealert.com

6 октября планета Марс максимально приблизится к Земле. В этой позиции его можно будет наблюдать невооруженным глазом, однако для лучшего рассмотрения все же стоит воспользоваться телескопом, пишет Science Alert.

Земля и Марс сблизятся на максимальное расстояние в 62,1 миллиона километров. Марс будет выглядеть с Земли достаточно ярким, чтобы наблюдать невооруженным глазом. Большим его можно будет увидеть в телескоп.

Кроме того, отмечают ученые, это будет область ночного неба с очень небольшим количеством звезд. И если повезет, также можно будет увидеть Юпитер и Сатурн, ярко сияющие ближе к горизонту.

Чтобы найти Марс на звездном небе, можно воспользоваться интерактивной картой, составленной учеными. Там нужно ввести координаты своего региона.

Стоит напомнить, что в 2003 году планеты были в 55,7 млн км, в 2018-м - 57,6 млн км. Марс отдаляется от Земли и сближение начнется в 2029-м, в 2035-м ожидается, что планеты сблизятся до расстояния в 56,9 млн км.

Когда Марс и Солнце выстраиваются в линию с Землей посередине, Красная планета, как говорят ученые, находится в оппозиции. Это явление состоится 13 октября. Это идеальное время для отслеживания движения Марса в небе, отмечают ученые. Поэтому если вы не сможете наблюдать марс 6 октября – это не страшно.

Тэги:  марс, земля
 
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