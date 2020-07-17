17.07.2020 17:28

У Харкові проходить фестиваль креативних індустрій «CreateKharkivFest» (ФОТО)

Відкриття заходу відбулося у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.



//city.kharkov.ua

Фестиваль креативних індустрій «CreateKharkivFest» стартував сьогодні, 17 липня 2020 року, у Харкові.

Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, фестиваль об'єднає у собі різні сфери життя міста, в т. ч. культуру, творчість та інновації. Його мета - формування і розвиток сектора креативних індустрій, а також залучення інвестицій.

«Фестиваль покликаний звернути увагу на ті проблеми, які виникли в цих галузях через епідемію коронавірусу. У зв'язку з цим ми хочемо створити кластер креативних індустрій, щоб залучати бюджетне і грантове фінансування», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.

Під час відкриття фестивалю був підписаний Меморандум про намір створення кластеру креативних індустрій. Документ підписали ректор Харківського національного університету ім. Каразіна Віль Бакіров, директор ТОВ «Екополіс Харків» Віталій Баранніков та Вікторія Грецька-Миргородська. За її словами, меморандум є відкритим, і до нього можуть приєднатися усі бажаючі, хто готовий розвивати цей напрям. Створення кластера має завершитися до жовтня.

У рамках фестивалю «CreateKharkivFest» заплановані дискусійні панелі із зарубіжними гостями і відомими харків'янами, модні покази, концерт за участю симфонічного оркестру, хору та солістів Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка.

Фестиваль транслюється на Youtube-каналі «CreateKharkiv». Також усі бажаючі можуть поставити питання на Telegram-каналі заходу @LetsCreateKharkiv.

З програмою фестивалю, який ітиме два дні, можна ознайомитися тут.

Організатори заходу - управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.