07.05.2021 10:20

В Харькове – 586 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 7 мая

За сутки от коронавируса умерло 16 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 991 новый случай заражения коронавирусом.



586 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 мая составляет 139 398 человек.



Из них:



– 2865 летальных случаев (за последние сутки умерло 16 человек);



– 113 383 человек выздоровели (за сутки – 1 107 человек).



