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07.05.2021  10:20   

В Харькове – 586 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 7 мая

За сутки от коронавируса умерло 16 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 991 новый случай заражения коронавирусом.

586 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 мая составляет 139 398 человек.
 
Из них:
 
– 2865 летальных случаев (за последние сутки умерло 16 человек);
 
– 113 383 человек выздоровели (за сутки – 1 107 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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