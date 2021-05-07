В Харькове – 586 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 7 мая

За сутки от коронавируса умерло 16 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 991 новый случай заражения коронавирусом.
586 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 мая составляет 139 398 человек.
Из них:
– 2865 летальных случаев (за последние сутки умерло 16 человек);
– 113 383 человек выздоровели (за сутки – 1 107 человек).
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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