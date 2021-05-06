В Харькове – 426 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 6 мая

За сутки от коронавируса умер 21 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 544 новых случая заражения коронавирусом.
426 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 мая составляет 138 407 человек.
Из них:
– 2849 летальных случаев (за последние сутки умер 21 человек);
– 112 276 человек выздоровели (за сутки – 864 человека).
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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