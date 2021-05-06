06.05.2021 10:08

В Харькове – 426 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 6 мая

За сутки от коронавируса умер 21 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 544 новых случая заражения коронавирусом.



426 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 мая составляет 138 407 человек.



Из них:



– 2849 летальных случаев (за последние сутки умер 21 человек);



– 112 276 человек выздоровели (за сутки – 864 человека).