Как получить помощь от государства по карантину (ВИДЕО, Обновлено)
Когда подавать заявление на получение 8 тысяч гривен и сколько ждать их поступления.
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказывают, когда подавать заявление на получение 8 тыс. грн и когда поступят средства.
С 19 апреля 2021 года предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания региона, в котором они работают, в «красной» зоне, могут подавать заявления на получение помощи от государства в сумме 8 тыс. грн.
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Когда нужно подавать заявление на получение помощи в 8 тыс. грн и когда поступят деньги?
Заявление на получение единовременного пособия можно подавать в течение 30 дней со дня введения «красной» зоны в области, в которой ФЛП или наемный работник осуществляет деятельность, и работа которых была ограничена из-за введения усиленных карантинных мероприятий.
Если вы ведете деятельность в области, которая была отнесена к «красной» зоне в течение февраля-марта 2021 года, то заявление можно подать до 18 мая 2021 года включительно.
Заявление нужно подать через портал или мобильное приложение «Дія».
Если правильно заполнены все данные, и застрахованное лицо отвечает условиям предоставления помощи, то средства поступят на указанный счет в срок от 7 дней после подачи заявления.
Справка. Получить выплаты могут ФЛП и наемные работники, подпадающие под условия программы, предусмотренные статьей 2 Закона Украины от 30.03.2021 № 1358- ІХ «Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID- 19 вызванной коронавирусом».
Для получения «карантинной» помощи от местных органов власти достаточно регистрации в приложении «Дія»
Кроме помощи из госбюджета (8000 грн), предприниматели и наемные работники могут получить дополнительную помощь из местного бюджета региона, в случае попадания его в «красную» зону. Решение о назначении этой помощи и ее размер принимают органы местного самоуправления. Подробную информацию о таком решении можно узнать непосредственно у органов местного самоуправления региона, в котором осуществляется деятельность.
Для получения средств от местных органов власти будет достаточно регистрации в приложении «ДІя». Отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно.
Министерство цифровой трансформации Украины в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, соответствующим органам местного самоуправления, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за средства соответствующего местного бюджета.
Местные органы власти, руководствуясь имеющейся информацией, составляют собственные списки тех, кто получит помощь из местных бюджетов. Она будет предоставляться из бюджета такого местного совета в установленном им размере.
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