27.04.2021 14:55

Как получить помощь от государства по карантину (ВИДЕО, Обновлено)

Когда подавать заявление на получение 8 тысяч гривен и сколько ждать их поступления.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассказывают, когда подавать заявление на получение 8 тыс. грн и когда поступят средства.

С 19 апреля 2021 года предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона, в котором они работают, в «красной» зоне, могут подавать заявления на получение помощи от государства в сумме 8 тыс. грн.

«Сегодня начинаем разъяснения по наиболее распространенным вопросам по программе», - анонсируют в министерстве.

Когда нужно подавать заявление на получение помощи в 8 тыс. грн и когда поступят деньги?

Заявление на получение единовременного пособия можно подавать в течение 30 дней со дня введения «красной» зоны в области, в которой ФЛП или наемный работник осуществляет деятельность, и работа которых была ограничена из-за введения усиленных карантинных мероприятий.

Если вы ведете деятельность в области, которая была отнесена к «красной» зоне в течение февраля-марта 2021 года, то заявление можно подать до 18 мая 2021 года включительно.

Заявление нужно подать через портал или мобильное приложение «Дія».

Если правильно заполнены все данные, и застрахованное лицо отвечает условиям предоставления помощи, то средства поступят на указанный счет в срок от 7 дней после подачи заявления.

Справка. Получить выплаты могут ФЛП и наемные работники, подпадающие под условия программы, предусмотренные статьей 2 Закона Украины от 30.03.2021 № 1358- ІХ «Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID- 19 вызванной коронавирусом».