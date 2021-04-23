23.04.2021 10:50

В Харькове – 777 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 23 апреля

По состоянию на 23 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 853 новых случая заболевания коронавирусом.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 130 273 случая заболевания COVID-19, 27 255 человек находятся под медицинским наблюдением, 100 490 пациентов выздоровели, 2 528 - умерли.



По состоянию на 23 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 918 человек, всего с начала вакцинации - 18 340.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 апреля в Украине зафиксировано 14 277 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 2 004 630 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 41 700 человек умерли, 1 552 267 - выздоровели.