22.04.2021 12:37

В Харькове – 900 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 апреля

По состоянию на 22 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 900 новых случаев заболевания коронавирусом.



В Харькове – 900 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 апреля



Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 129 136 случаев заболевания COVID-19, 27 304 человека находятся под медицинским наблюдением, 99 335 пациентов выздоровели, 2 497 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 апреля в Украине зафиксировано 16 235 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 990 353 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 41 266 человек умерли, 1 533 303 - выздоровели.