В Харькове – 900 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 апреля

По состоянию на 22 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 900 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в кошельке внушительную брешь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.
влажность:
давление:
ветер: