Главная Новости Медицина В Харькове – 900 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 апреля
22.04.2021  12:37   

В Харькове – 900 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 апреля

По состоянию на 22 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 900 новых случаев заболевания коронавирусом.


В Харькове – 900 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 апреля

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 129 136 случаев заболевания COVID-19, 27 304 человека находятся под медицинским наблюдением, 99 335 пациентов выздоровели, 2 497 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 апреля в Украине зафиксировано 16 235 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 990 353 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 41 266 человек умерли, 1 533 303 - выздоровели.
Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.04 Власть Игорь Терехов подвел итоги прошедшей сегодня сессии горсовета 21.04 Медицина В Харькове – 745 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 21 апреля 20.04 Медицина Игорь Терехов - о новом отделении для больных коронавирусом в 17-й больнице (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 