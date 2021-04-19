19.04.2021 13:51

Харьковских патрульных полицейских начали вакцинировать китайской вакциной CoronaVac

Первой дозу вакцины CoronaVac получила руководитель патрульной полиции Алена Стрижак.

Всего в первый день записались на вакцинацию 55 человек. Сама процедура проходила в здании Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины в Харьковской области».

По словам начальника Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции, старшего лейтенанта полиции Алены Стрижак, вакцины хватит на весь личный состав, однако процесс вакцинирования проходит по желанию.

Правоохранитель советует гражданам соблюдать правила карантина и, по возможности, привиться от COVID-19.

Заместитель начальника поликлиники по медицинской части ГУ «ТМО МВД Украины в Харьковской области» Ольга Лобойко сообщила, что учреждение получило 2000 доз вакцины, что позволит привить тысячу работников полиции. В целом, кроме полицейских, в дальнейшем здесь будут вакцинировать военнослужащих Национальной гвардии Украины, а также пенсионеров МВД.

Напомним, 18 апреля на Харьковщину доставили 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Проводить прививки этой вакциной будут людям, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также работникам этих учреждений