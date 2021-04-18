18.04.2021 12:35

Харьковщина получила первую партию вакцины от Pfizer

18 апреля на областной аптечный склад доставили 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Проводить прививки этой вакциной будут людям, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также работникам этих учреждений, рассказал и.о. директора Департамента здравоохранения Харьковськой ОГА Игорь Волченко.

«Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю. Использовать эту партию вакцины должны в течение недели. В Харьковской области подготовлены две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer», - сообщил Игорь Волченко.\

Как объяснила директор КП «Областной аптечный склад» Ирина Шигун, вакцина пришла в специальных боксах, которые держат температуру до минус 80 градусов до 30 суток. Каждый флакон содержит 6 доз вакцины.

Перед разведением препарат необходимо разморозить в течение 2 часов. За сутки до введения вакцину переводят в температурный режим 2 - 8 градусов, после этого использовать ее необходимо в течение 5 суток.