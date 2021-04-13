Коронавирус: статистика на 13 апреля

За сутки от коронавируса умерли 23 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 904 новых случаев заражения коронавирусом.
703 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 апреля составляет 118 663 человека.
Из них:
– 2260 летальных случаев (за последние сутки умерли 23 человека);
– 92 345 человек выздоровели (за сутки – 581 человек).
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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