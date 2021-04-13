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13.04.2021  10:14   

Коронавирус: статистика на 13 апреля

За сутки от коронавируса умерли 23 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 904 новых случаев заражения коронавирусом.

703 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 апреля составляет 118 663 человека.
 
Из них:
 
– 2260 летальных случаев (за последние сутки умерли 23 человека);
 
– 92 345 человек выздоровели (за сутки – 581 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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