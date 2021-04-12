Коронавирус: статистика на 12 апреля

За сутки от коронавируса умерли 29 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом.
415 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 апреля составляет 117 759 человек.
Из них:
– 2237 летальных случаев (за последние сутки умерли 29 человек);
– 91 764 человека выздоровели (за сутки – 509 человек).
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
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