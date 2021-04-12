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12.04.2021  10:23   

Коронавирус: статистика на 12 апреля

За сутки от коронавируса умерли 29 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом.

415 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 апреля составляет 117 759 человек.
 
Из них:
 
– 2237 летальных случаев (за последние сутки умерли 29 человек);
 
– 91 764 человека выздоровели (за сутки – 509 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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