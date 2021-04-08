08.04.2021 11:47

В Харькове - 869 новых случаев заболевания коронавирусом. Статистика на 8 апреля

По состоянию на 8 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 76 819 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 113 253 случая заболевания COVID-19, 21 729 человек находятся под медицинским наблюдением, 89 394 пациента выздоровели, 2 130 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 19 419 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 803 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 35 962 человека умерли, 1 383 883 - выздоровели.