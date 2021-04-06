Главная Новости Медицина В Харькове - 641 новый случай заболевания коронавирусом. Статистика на 6 апреля
06.04.2021  12:10   

В Харькове - 641 новый случай заболевания коронавирусом. Статистика на 6 апреля

По состоянию на 6 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 75 253 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 110 809 случаев заболевания COVID-19, 20 793 человека находятся под медицинским наблюдением, 87 936 пациентов выздоровели, 2 080 - умерли.
 
По состоянию на 6 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 630 человек, всего с начала вакцинации – 11 819.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 769 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 35 017 человек умерли, 1 362 379 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.04 Медицина Областной госпиталь начинает принимать больных с COVID-19 05.04 Медицина По состоянию на 5 апреля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 74 612 случаев заболевания коронавирусом 05.04 Медицина В Харькове – 853 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 апреля
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 