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05.04.2021  17:18   

Областной госпиталь начинает принимать больных с COVID-19

Согласно приказу Департамента здравоохранения облгосадминистрации, Харьковский областной госпиталь ветеранов войны начинает работу по лечению больных с коронавирусной инфекцией с 5 апреля 2021 года.

В первый день в учреждение будут переводить пациентов из других больниц - тех, у которых легкое течение болезни. Это позволит разгрузить другие заведения, а госпиталю - адаптироваться к работе. Уже с завтра сюда будут доставлять пациентов кареты скорой.
 
Планируется развернуть 120 коек, из которых 20 - для больных коронавирусом с хирургическими патологиями. В госпитале сейчас есть 9 коек с потоковым кислородом, другие снабжены концентраторами..
 
Также, по его словам, в медучреждении больным COVID-19 помощь будут оказывать 4 анестезиологические и 3 терапевтические бригады.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  карантин, госпиталь, харьков, коронавирус, ковид, заболевшие
 
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