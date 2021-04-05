05.04.2021 17:18

Областной госпиталь начинает принимать больных с COVID-19

Согласно приказу Департамента здравоохранения облгосадминистрации, Харьковский областной госпиталь ветеранов войны начинает работу по лечению больных с коронавирусной инфекцией с 5 апреля 2021 года.

В первый день в учреждение будут переводить пациентов из других больниц - тех, у которых легкое течение болезни. Это позволит разгрузить другие заведения, а госпиталю - адаптироваться к работе. Уже с завтра сюда будут доставлять пациентов кареты скорой.

Планируется развернуть 120 коек, из которых 20 - для больных коронавирусом с хирургическими патологиями. В госпитале сейчас есть 9 коек с потоковым кислородом, другие снабжены концентраторами..

Также, по его словам, в медучреждении больным COVID-19 помощь будут оказывать 4 анестезиологические и 3 терапевтические бригады.