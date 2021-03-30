Главная Новости Медицина Коронавирус: проверки показали нарушения карантина на большинстве объектов
30.03.2021  09:31   

Коронавирус: проверки показали нарушения карантина на большинстве объектов

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общепита и сферы обслуживания на соблюдение карантинных требований.

Так, с 18 по 28 проверено 26 объектов:
• заведений общественного питания - 5;
• объектов продовольственной и непродовольственной торговли - 13;
• парикмахерских, салонов красоты - 5;
• спортивных и фитнес-залов - 3.

Нарушения выявлены на 19 объектах. В результате 18 субъектов хозяйствования привлечено к административной ответственности, предоставлено 19 предложений.

Также в каждом учреждении проведена разъяснительная работа с сотрудниками проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения случаев заболевания COVID-19.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, нарушение, проверка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.03 Медицина Коронавирус: Харьков пока не переступает порог «оранжевой» зоны 30.03 Медицина Коронавирус: статистика на 30 марта 29.03 Медицина На Харьковщине умер первый ребенок, болевший короновирусом
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 