Коронавирус: проверки показали нарушения карантина на большинстве объектов

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общепита и сферы обслуживания на соблюдение карантинных требований.
Так, с 18 по 28 проверено 26 объектов:
• заведений общественного питания - 5;
• объектов продовольственной и непродовольственной торговли - 13;
• парикмахерских, салонов красоты - 5;
• спортивных и фитнес-залов - 3.
Нарушения выявлены на 19 объектах. В результате 18 субъектов хозяйствования привлечено к административной ответственности, предоставлено 19 предложений.
Также в каждом учреждении проведена разъяснительная работа с сотрудниками проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения случаев заболевания COVID-19.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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