30.03.2021 09:31

Коронавирус: проверки показали нарушения карантина на большинстве объектов

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общепита и сферы обслуживания на соблюдение карантинных требований.

Так, с 18 по 28 проверено 26 объектов:

• заведений общественного питания - 5;

• объектов продовольственной и непродовольственной торговли - 13;

• парикмахерских, салонов красоты - 5;

• спортивных и фитнес-залов - 3.



Нарушения выявлены на 19 объектах. В результате 18 субъектов хозяйствования привлечено к административной ответственности, предоставлено 19 предложений.

Также в каждом учреждении проведена разъяснительная работа с сотрудниками проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения случаев заболевания COVID-19.