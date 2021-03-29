В Харькове - 515 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 29 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 69 275 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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