29.03.2021 12:19

В Харькове - 515 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 29 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 69 275 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 102 136 случаев заболевания COVID-19, 15 731 человек находится под медицинским наблюдением, 84 473 пациента выздоровели, 1 932 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 652 409 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 32 132 человека умерли, 1 303 500 - выздоровели.