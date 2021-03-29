Главная Новости Медицина В Харькове - 515 новых случаев заболевания коронавирусом
29.03.2021  12:19   

В Харькове - 515 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 29 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 69 275 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 515 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 102 136 случаев заболевания COVID-19, 15 731 человек находится под медицинским наблюдением, 84 473 пациента выздоровели, 1 932 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 8 346 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 652 409 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 32 132 человека умерли, 1 303 500 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.03 Медицина На Харьковщине умер первый ребенок, болевший короновирусом 29.03 Медицина Коронавирус: статистика на 29 марта 28.03 Медицина Коронавирус: статистика на 28 марта
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 