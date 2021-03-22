22.03.2021 10:07

Коронавирус: статистика на 22 марта

За сутки от коронавируса умерли 15 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 456 новых случаев заражения коронавирусом.



321 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 марта составляет 95 416 человек (в Харькове – 64 685 человек).



Из них:



– 1818 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);



– 81 415 человек выздоровели (за сутки – 414 человек).