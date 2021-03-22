Коронавирус: статистика на 22 марта

За сутки от коронавируса умерли 15 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 456 новых случаев заражения коронавирусом.
321 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 марта составляет 95 416 человек (в Харькове – 64 685 человек).
Из них:
– 1818 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);
– 81 415 человек выздоровели (за сутки – 414 человек).
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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