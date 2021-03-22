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22.03.2021  10:07   

Коронавирус: статистика на 22 марта

За сутки от коронавируса умерли 15 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 456 новых случаев заражения коронавирусом.

321 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 марта составляет 95 416 человек (в Харькове – 64 685 человек).
 
Из них:
 
– 1818 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);
 
– 81 415 человек выздоровели (за сутки – 414 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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