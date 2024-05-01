01.05.2024 07:30 Рита Парфенова

1 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1 травня в Україні відзначається День весни і праці.

Першого травня у багатьох країнах світу святкують День праці. Історія цього свята сягає кінця XIX століття. На 1 травня 1886 року в Чикаго (США) тисячі робітників вийшли на протести, вимагаючи підвищення заробітної плати та скорочення робочого дня до 8 годин. Мирні протести перетворились на сутички з поліцією, в результаті чого було кілька жертв з обох сторін.

Через два роки 1 травня було оголошено Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників. Пізніше на Міжнародному конгресі робітничих партій цей день було обрано для організації Міжнародної демонстрації. У 1890 році протести об'єднали робітників з Австрії, Чехії, Франції, Угорщини, Італії та інших країн. Кожного року на травневих демонстраціях працівники висували нові вимоги щодо покращення умов праці. Нині це свято відзначається у 80 країнах світу. У деяких європейських країнах цей день також відзначають як свято приходу весни.

Також цього дня

В 1707 відбулося об'єднання Шотландії з Англією (Англо-шотландська унія), освіта Великобританії.



1786 – у Відні успішно пройшла прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Одруження Фігаро».



1840 – в Англії з'являються у продажу перші у світі поштові марки: чорна однопенсова та синя двопенсова з профілем королеви Вікторії. Автором ідеї використання марок для оплати поштових відправлень був Роуленд Хілл, пізніше удостоєний лицарського звання.



1862 – народився Марсель Пруст, французький письменник.



1869 – харків'яни спостерігали рідкісне для наших широт явище – північне сяйво.



1880 – народився Альберт Ласкер, американський філантроп, батько сучасної реклами. Ласкер зробив рекламу агресивною: вона стала непросто інформувати потенційного покупця про нові товари чи послуги, а нав'язувати їх їм, тобто. фактично продавати.



1884 – у Чикаго почалося будівництво будівлі, яка вперше отримала титул «хмарочоса». У першому хмарочосі було лише 10 поверхів...



1899 – уперше у продажу з'явився аспірин.



1907 – у багатьох європейських столицях пройшли демонстрації трудящих з нагоди свята Першого травня, а у Варшаві цього дня оголошено загальний страйк.



1915 – у свій останній рейс вийшов англійський лайнер «Лузітанія». Загибель цього корабля стала приводом вступу США у Першу світову війну.



1924 – у Харкові випущено першого радянського гусеничного трактора «Комунар» серії «Фордзон-Путиловець».



1931 – у Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої (на той момент) будівлі у світі – 102-поверхового «Емпайр стейт білдінг».



1939 – урочисто відкрито першу у Харкові лінію тролейбуса. Вона пройшла від колишнього будинку Червоної Армії (Університетська гірка, навпроти Успенського собору) по Університетській вулиці, Спартаківському провулку, площі Тевелєва (Конституції) та вулиці Карла Лібкнехта (Сумській) до Центрального парку. Протяжність лінії – 6,6 км.



1940 – офіційно оголошено про відміну Олімпіади 1940 року – у зв'язку з війною.



1946 – народився Джон Ву, китайський та американський кінорежисер («Зламана стріла», «Без обличчя», «Місія нездійсненна-2», «Ті, що говорять з вітром»).



1948 – проголошено створення КНДР.



1954 – народився Рей Паркер-молодший, американський музикант, найвідоміша композиція якого Ghostbusters (1984) стала лейтмотивом фільму «Мисливці за привидами» та досягла першого місця в американському хіт-параді.



1954 – у Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Нині Мун має мільйони послідовників у 150 країнах світу.



1961 – Фідель Кастро оголосив, що на Кубі відтепер не буде виборів.



1966 – останній виступ «Бітлз» в Англії під час концерту лауреатів щорічного опитування музичного журналу «New Musical Express» на стадіоні «Уемблі».



1978 – у Великій Британії вперше 1 травня відзначається як державне свято.



2004 – Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія увійшли до складу Європейського Союзу. Це розширення – найбільше в історії ЄС.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Марк, Тамара.

за Юліанським календарем: Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло, Фелікс.