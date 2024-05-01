Прогноз погоди у Харкові на 1 травня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 травня очікується малохмарна погода. Без опадів.
Вітер північний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 23 - 25°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Ви можете відчувати суперечність між бажанням діяти енергійно та потребою у відпочинку. Рекомендується присвятити день розслабленню, щоб уникнути непорозумінь.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
1 травня в Україні відзначається День весни і праці.
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