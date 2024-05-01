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01.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 травня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 травня очікується малохмарна погода. Без опадів.

Вітер північний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 23 - 25°.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
  • Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
  • Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
  • У минулі часи вважалось, що, якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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