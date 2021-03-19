В Харькове - 676 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 19 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 63 356 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 93 327 случаев заболевания COVID-19, 11 079 человек находятся под медицинским наблюдением, 80 472 пациента выздоровели, 1776 - умерли.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 519 926 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 29 515 человек умерли, 1 248 782 - выздоровели.
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