Главная Новости Медицина В Харькове - 676 новых случаев заболевания коронавирусом
19.03.2021  12:57   

В Харькове - 676 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 19 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 63 356 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 676 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 93 327 случаев заболевания COVID-19, 11 079 человек находятся под медицинским наблюдением, 80 472 пациента выздоровели, 1776 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 15 850 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 519 926 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 29 515 человек умерли, 1 248 782 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Медицина Больше тысячи заболевших за сутки: статистика по коронавирусу на 19 марта 18.03 Образование В понедельник школьники уйдут на каникулы 18.03 Медицина Для больницы №13 приобретут кислородную станцию
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 