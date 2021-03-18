18.03.2021 09:04

Сколько осталось свободных коек для больных коронавирусом: официальная информация

На стационарном лечении в опорных учреждениях области находятся 2097 пациентов.

В настоящее время в больницах Харьковщины развернуто 4846 коек для больных COVID-19.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук во время брифинга 17 марта.

«В отделениях интенсивной терапии по состоянию на утро 17 марта находятся 163 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 123. Показатель заполняемости коек по состоянию на утро 17 марта составляет 43,2%. Свободных мест – 2814», – сообщил Геннадий Бондарчук.

Директор Департамента здравоохранения подчеркнул, что все учреждения здравоохранения, которые признаны опорными, на 100% обеспечены кислородом: с помощью кислородных концентраторов и кислородных трасс.