В Харькове - 566 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 17 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 62 145 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 91 510 случаев заболевания COVID-19, 9 709 человек находятся под медицинским наблюдением, 80 051 пациент выздоровел, 1 750 - умерли.
По состоянию на 17 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 370 человек, всего с начала вакцинации - 2 149.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 489 023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 986 человек умерли, 1 237 676 - выздоровели.
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