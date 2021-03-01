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01.03.2021  10:19   

Коронавирус: статистика на 1 марта

За сутки от коронавируса умерли пять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом.
 
60 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 марта составляет 83 887 человек (в Харькове – 56 845 человек).
 
Из них:
 
– 1590 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);
 
– 76 929 человек выздоровели (за сутки – 269 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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