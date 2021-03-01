01.03.2021 10:19

Коронавирус: статистика на 1 марта

За сутки от коронавируса умерли пять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом.



60 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 марта составляет 83 887 человек (в Харькове – 56 845 человек).



Из них:



– 1590 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);



– 76 929 человек выздоровели (за сутки – 269 человек).