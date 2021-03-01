Коронавирус: статистика на 1 марта

За сутки от коронавируса умерли пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом.
60 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 марта составляет 83 887 человек (в Харькове – 56 845 человек).
Из них:
– 1590 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);
– 76 929 человек выздоровели (за сутки – 269 человек).
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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